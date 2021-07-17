الكرامة يتوج بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه

حمص-سانا

توج فريق الكرامة بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال وللمرة الأولى في تاريخه بفوزه على الوحدة بنتيجة 74-51 نقطة في المباراة الفاصلة من الدور النهائي للبطولة التي جمعتهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد الرياضية في حمص.

وتفوق الكرامة في جميع الأرباع بواقع 18-13 نقطة و20-12 نقطة و17-8 نقاط و19-18 نقطة على التوالي.

وكان الكرامة فاز على الوحدة في ذهاب الدور النهائي بنتيجة 79-64 نقطة فيما فاز الوحدة على الكرامة في الإياب بنتيجة 74-69 نقطة.

يذكر أن الكرامة تأهل إلى النهائي بفوزه على الاتحاد بنتيجة 86-78 نقطة في المباراة الفاصلة من الدور نصف النهائي فيما بلغ الوحدة النهائي بفوزه على الجيش بنتيجة 75-72 نقطة في المباراة الفاصلة من نصف النهائي.