تشرين يدخل مرحلة تدريبية مكثفة تحضيراً للدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية–سانا

دخل فريق تشرين برنامجاً تدريبياً مكثفاً على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية في اللاذقية تحضيراً للدوري الممتاز لكرة القدم الذي من المقرر أن تنطلق منافساته في الثالث عشر من الشهر القادم.

مدرب الفريق طارق جبان قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي: إن الفريق دخل منذ أيام برنامجاً تدريبياً مكثفاً على فترتين صباحية ومسائية بهدف رفع المستوى الفني والبدني للاعبين مضيفاً: إن وضع الفريق جيد وتشهد التدريبات التزام 16 لاعباً ويغيب عن الفريق لاعبو المنتخب الوطني والأولمبي لوجودهم مع المنتخبات الوطنية في تحضيراتها للاستحقاقات الخارجية القادمة.

وكشف جبان أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة مع اللاعب محمد الواكد وسيتم التوقيع قريباً وهناك مفاوضات حتى الآن جارية لاستقدام بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق في بعض المراكز التي لا يزال الفريق بحاجة لها من أجل المنافسة بالدوري.

وكان نادي تشرين تعاقد مع لاعب الكرامة نصوح نكدلي ولاعب الجيش يوسف الحموي ولاعب الساحل أحمد الغلاب وحارس جبلة أحمد الشيخ.