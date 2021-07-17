بطولة تنشيطية بلعبة الداما بالسويداء

السويداء-سانا

أقامت اللجنتان الفنيتان للرياضة للجميع والشطرنج بالسويداء بطولة تنشيطية بلعبة الداما وذلك بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي ومشاركة 23 لاعباً.

وفاز بالبطولة التي استضافتها قرية نمرة اللاعب فارس زين الدين تلاه بالمركز الثاني من حلب حسان أبو الزين فيما تساوى بالمركز الثالث كل من مروان جعفر ومحمد الأطرش وجاد الله ريدان.

وفي تصريح لمندوب سانا أشار عضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء ناصر النجار إلى أن البطولة تتماشى مع ما يوليه مكتب الرياضيين القدامى في الاتحاد الرياضي من اهتمام بالعديد من الرياضات الشعبية بهدف إعادة إحيائها وللتأكيد على رسالة الرياضة في المجتمع.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للرياضة للجميع بالسويداء مازن حاتم أن البطولة أقيمت بطريقة الدوري السويسري من خمس جولات مبيناً أن اللجنة تشجع على هذه اللعبة وتوسيع دائرة الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها إعلامياً لتأخذ مكانها الحق ضمن الألعاب الرياضية.