كادر فني وتدريبي جديد لفريق حطين بكرة القدم

اللاذقية–سانا

عين نادي حطين كادراً فنياً وتدريبياً جديداً للإشراف على فريقه بكرة القدم للموسم القادم لفئة الرجال بقيادة المدرب عبد الناصر مكيس.

وضم الكادر ربيع سلوم مساعداً للمدرب ولؤي عثمان مدرباً لحراس المرمى ومحمد غزاوية إدارياً وعماد سيو وأحمد مصري معالجين فيزيائيين ومازن رمة ومحمد موسى مسؤولي تجهيزات.

ففي تصريح لمراسل سانا الرياضي قال المدرب مكيس: إن الكادر الجديد بدأ مهمته التدريبية مع الفريق منذ ثلاثة أيام على ملاعب مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بمشاركة 25 لاعباً من أبناء النادي والشباب.

وأضاف مكيس: إن الوقت المتبقي لانطلاق مباريات الدوري قصير لذلك سنكثف تحضيراتنا خلال الفترة القليلة القادمة لنصل إلى درجة الجهوزية الفنية المثلى وبالتالي الظهور بالشكل المطلوب بما يرضي جماهير وعشاق النادي مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفريق سيشارك في دورة تشرين الكروية أواخر الشهر الحالي في إطار تحضيراته للموسم الكروي القادم وهي فرصة جيدة لتجريب جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم من الناحيتين الفنية والبدنية.