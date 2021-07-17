الرئيس الأسد: إيماننا بجيشنا أنه سينجز التحرير ولو بعد حين، وإيماننا بأنفسنا ‏وتاريخنا وحضارتنا، هذا الإيمان حقق المستحيل وهو ما نحتاجه اليوم لمواجهة ‏الحرب الاقتصادية