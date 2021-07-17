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الرئيس الأسد: أكرر دعوتي لكل من غرر به وراهن على سقوط الوطن وعلى انهيار ‏الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن

2021-07-17

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