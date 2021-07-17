الرئيس الأسد: استقرار المجتمع هو أولى المسلمات، وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل ‏مطلق، لأن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً، ومن ‏يفقد الانتماء لوطنه لا خير فيه