الرئيس الأسد: استقرار المجتمع هو أولى المسلمات، وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل ‏مطلق، لأن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً، ومن ‏يفقد الانتماء لوطنه لا خير فيه

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
موسكو: إرهابيو “النصرة” يخططون لفبركة هجوم كيميائي في إدلب
2021-07-16
مجلس الشعب يدين الحصار الجائر المفروض على كوبا
2021-07-15
المقداد يؤكد لوفد إيراني عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
2021-07-15
مباحثات سورية أردنية لتبسيط إجراءات التبادل التجاري بين البلدين
2021-07-15
فريق من القامشلي يشارك بالمسابقة العالمية للحساب الذهني في مصر-فيديو
2021-07-15
السفير البريطاني الأسبق بدمشق: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة سياسية بيد الغرب
2021-07-15
صحفي سلوفاكي: القوات الأمريكية الموجودة في سورية قطاع طرق
2021-07-15
محليات
إعادة تشغيل ثلاثة آبار بالسويداء بعد صيانتها وإصلاحها
2021-07-17
الإدارة المحلية والبيئة تنجز مشروع دراسة تدهور الأراضي في المنطقة الساحلية
2021-07-17
السورية للبريد تصدر طابعين تذكاريين وبطاقة بمناسبة فوز الرئيس الأسد بالانتخابات الرئاسية
2021-07-17
استمرار عمل المخابز وصالات السورية للتجارة في درعا خلال عطلة عيد الأضحى
2021-07-17
الحرارة إلى ارتفاع والجو سديمي شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2021-07-17
فوج إطفاء درعا يخمد أربعة حرائق في عدة مناطق بالمحافظة
2021-07-17
إخماد حريق في معمل دهانات باللاذقية
2021-07-17
رياضة
اليويفا يعلن المدن المضيفة لنهائي دوري أبطال أوروبا للمواسم الأربعة المقبلة
2021-07-16
أتلتيكو مدريد يضم الإنكليزي لينغارد
2021-07-16
روما يسعى لضم إيمرسون
2021-07-16
ريال مدريد يحسم موقفه من استمرار فاران
2021-07-16
وولفرهامبتون يضم البرتغالي خوسيه سا إلى صفوفه
2021-07-16
اختفاء رباع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد
2021-07-16
أمريكا وكندا إلى ربع نهائي الكأس الذهبية
2021-07-16
اقتصاد
أكثر من 1700 طن إجمالي تقديرات إنتاج ثمار التين بالسويداء
2021-07-17
أسعار النفط تهوي في ظل ترقب المستثمرين لإمداد جديد
2021-07-16
أكثر من 106 آلاف طن تقديرات إنتاج الخضار الصيفية بريف دمشق
2021-07-16
تراجع أسعار الذهب
2021-07-16
افتتاح صالة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية في تل سلحب بريف حماة الغربي-فيديو
2021-07-15
الشركة العامة للأحذية: إجراءات جديدة لزيادة الإنتاج والمبيعات وعقود بقيمة 12 مليار ليرة
2021-07-15
أكثر من 20.13 مليار ليرة إيرادات فرع دمشق للتأمينات الاجتماعية خلال 6 أشهر
2021-07-15
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الرئيس الأسد في كلمته بعد أداء القسم الدستوري: الوعي الشعبي هو المعيار الذي نقيس به مدى قدرتنا على التمييز بين الخيانة والوطنية وبين الثورة والإرهاب
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الرئيس الأسد: استقرار المجتمع هو أولى المسلمات، وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق، لأن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً، ومن يفقد الانتماء لوطنه لا خير فيه
2021-07-17
2021-07-17
sally
سابق
مشفى دمشق.. أكثر من 600 مراجع لقسم الإسعاف يومياً.. وخدمات الأشعة والتحاليل مجانية أو رمزية
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الرئيس الأسد: أكرر دعوتي لكل من غرر به وراهن على سقوط الوطن وعلى انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن
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