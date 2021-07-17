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الرئيس الأسد: استقرار المجتمع هو أولى المسلمات، وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل ‏مطلق، لأن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعاً مستقراً ومزدهراً، ومن ‏يفقد الانتماء لوطنه لا خير فيه

2021-07-17

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الرئيس الأسد: الشعب الذي خاض حرباً ضروساً واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم

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