أوتشا: هدم 474 مبنى فلسطينياً منذ بداية العام الجاري يرقى لجريمة حرب

القدس المحتلة- سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن الاحتلال الإسرائيلي هدم ما لا يقل عن 474 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ما يرقى لجريمة حرب.

ووفقاً لوكالة معا أعلن المكتب في تقرير له اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 474 مبنى فلسطينياً منذ بداية عام 2021 موضحاً أن أعمال الهدم أدت إلى تهجير 656 فلسطينياً بينهم نحو 359 طفلاً ما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقى إلى جرائم الحرب.

ولفت التقرير إلى أن عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين زادت بنسبة 32 بالمئة في عدد المباني المستهدفة ونحو 70 بالمئة في عدد الفلسطينيين المهجرين مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

وبين التقرير أن 84 فلسطينياً فقدوا منازلهم في يوم واحد وذلك في الـ14 من تموز الجاري بعدما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 49 مبنى على الأقل في تجمع رأس التين الرعوي في منطقة الأغوار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وذلك من خلال الاعتداء عليهم وقتلهم وهدم منازلهم وتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.