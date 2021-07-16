حزب الشعب الجمهوري يحذر أردوغان من توريط تركيا في حروب جديدة

أنقرة-سانا

حذر المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا فائق آوزتراك من مخططات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لتوريط بلاده في مغامرة جديدة بإرسال جيشه إلى أفغانستان تنفيذاً لأوامر الولايات المتحدة وذلك بعد مغامراته الفاشلة في كل من سورية وليبيا.

وأشار آوزتراك في مؤتمر صحفي له اليوم إلى أن “أردوغان مصمم على خلق المشاكل لتركيا والمنطقة لآن ما يهمه هو البقاء في السلطة فقط مهما كلف ذلك الدولة التركية” مضيفاً “نحن قلقون من احتمال أن يورط أردوغان تركيا في حروب جديدة كما فعل في سورية وليبيا حيث قدم كل أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة من مختلف التيارات الأخوانية”.

وكان الأمين العام للحزب الشيوعي التركي كمال آوكيان أكد في وقت سابق اليوم أن سياسات أردوغان تخدم المخططات الامبريالية على الدوام ويقوم بتنفيذ تعليمات وأوامر الإدارات الأمريكية.