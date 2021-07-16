باحثون أستراليون يتوصلون لدواء من سم العناكب يعالج الأزمة القلبية

سيدني-سانا

توصل باحثون أستراليون إلى دواء يعالج المصابين بنوبات قلبية ويطيل عمر القلوب المستخدمة في عمليات الزرع وذلك من سم أحد أكثر العناكب فتكاً في العالم.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن الباحثين قولهم “إن الدواء تم تطويره من جزيء موجود في سم العنكبوت الأسترالي فنل ويب” مؤكدين أنه يمنع الضرر الناجم عن النوبة القلبية.

وأوضح البروفيسور بيتر ماكدونالد من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب في “سيدني نيو ساوث ويلز” أن هذا الدواء لن يساعد مئات الآلاف من الأشخاص الذين يصابون بنوبة قلبية كل عام فقط بل يمكن أن يزيد أيضاً عدد ونوعية قلوب المتبرعين ما يمنح الأمل لمن ينتظرون في قائمة الزرع.

وبين الدكتور ناثان بالبانت من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن الدواء يعمل عن طريق إيقاف “إشارة الموت” المرسلة من القلب في أعقاب النوبة حيث ينخفض تدفق الدم إلى القلب بعد النوبة القلبية ما يؤدي إلى نقص الأوكسجين في عضلة القلب.

يذكر أن عناكب “فنل ويب” الشائعة في شرق أستراليا هي مفترسة وسمها يمكن أن يقتل الإنسان.