اليويفا يعلن المدن المضيفة لنهائي دوري أبطال أوروبا للمواسم الأربعة المقبلة

نيون-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم أن نهائي دوري أبطال أوروبا في المواسم الأربعة المقبلة بين عامي 2022 و2025 سيقام في مدن سان بطرسبورغ وإسطنبول ولندن وميونيخ على الترتيب.

ووافقت مدن دبلن وبيلباو بعد عدم تمكنهما من استضافة مباريات في بطولة أوروبا العام الحالي على تسوية مع اللجنة التنفيذية لليويفا وستستضيفا نهائي الدوري الأوروبي عامي 2024 و2025 على الترتيب.

وستقام المباراة النهائية لنسخة 2025 في ميونيخ التي كانت من المقرر أن تستضيف نهائي 2023 بينما سيحتفظ استاد ويمبلي في لندن بحقه في استضافة نهائي 2024.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد كريستوفسكي في سان بطرسبورغ نهائي 2020 لكن بسبب تأجيل المباراة النهائية وإقامتها في لشبونة بسبب جائحة “كوفيد19″ في أوروبا تأجلت استضافة المدينة الروسية للنهائي إلى 2022”.