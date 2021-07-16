وانغ يي يدعو إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات الصينية الروسية

بكين-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم على أهمية تعميق العلاقات الصينية الروسية والارتقاء بها والتنسيق الاستراتيجي الشامل على نحو ثابت.

وخلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف شدد وزير الخارجية الصيني وفق شينخوا على “أهمية ان يتعاون الطرفان لدعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتعددية الحقيقية بقوة ومعارضة التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية بحسم ومعارضة إثارة المواجهات بين الكتل وحماية السلام والاستقرار على الصعيد الدولي”.

بدوره نوه لافروف بمستوى العلاقات الثنائية وقال إن “العلاقات الروسية الصينية في أفضل حالاتها عبر التاريخ” لافتاً إلى أن العلاقة الراهنة هي نمط جديد من العلاقات الثنائية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجريا في حزيران الماضي اجتماعاً عبر الفيديو قررا خلاله تمديد معاهدة حسن الجوار للصداقة والتعاون الودي بين البلدين وأصدرا بياناً مشتركاً في هذا الصدد.