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تسجيل نحو 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا وأكثر من 2800 إصابة في إيطاليا

2021-07-16

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 49 وفاة و51870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن العدد الكلي للإصابات في البلاد بلغ 5 ملايين و332 ألفاً و371 إصابة بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 128642 حالة.

وكان كريس ويتى كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا حذر اليوم حكومة بلاده من ارتفاع عدد المصابين الموجودين في المستشفيات إلى مستويات مخيفة خلال أسابيع بسبب متحور (دلتا) ورفع قيود الإغلاق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 2898 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز في أحدث بياناتها أن “إجمالي الإصابات في البلاد بلغ أربعة ملايين و281 ألفاً و214 إصابة بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 127851 وفاة”.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا والثامنة من حيث عدد الوفيات.

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