بوتين: ضرورة توسيع نطاق التطعيم ضد كورونا في جميع أنحاء العالم

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع دول العالم دون استثناء لا تزال تواجه خطر فيروس كورونا مشدداً على أن الأولوية تكمن حالياً في توسيع حملات التطعيم ضد الوباء.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم أعرب بوتين اليوم خلال قمة افتراضية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ عن موافقته التامة مع زملائه في هذه المنظمة بشأن ضرورة المضي قدماً في تجاوز الجائحة من خلال بذل جهود جماعية مؤكداً دعم روسيا لمشروع البيان الختامي للقمة الذي يبدي السعي المشترك لدول المنتدى لمواصلة تعاونها في هذا الصدد.

ولفت بوتين إلى أن الوضع الوبائي في العالم لا يزال صعباً موضحاً أنه ليس هناك أي دولة تحظى بالحصانة من خطر وقوع موجات تفشي جديدة لفيروس كورونا وانتشار سلالاتها الجديدة الأكثر خطورة ولم يتم حل مسألة التوزيع العادل لمعدات الفحص واللقاحات والأدوية ووسائل الحماية حتى الآن.

وأشار بوتين إلى أن الأولوية في ظل هذه المخاطر المرتفعة المتبقية تكمن في توسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم مبدياً استعداد روسيا للتعاون مع شركائها ضمن المنتدى بشكل وثيق في تطعيم الناس بما فيهم العمال الأجانب ومعالجة واستعادة صحة الذين أصيبوا بالعدوى.

وأكد بوتين أن وتائر التطعيم ضد كورونا على النطاق العالمي تؤثر بشكل ملموس على سرعة استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته وتقليص المخاطر المتعلقة بموجات جديدة محتملة من الجائحة وتجاوز النزعات السلبية في المجال الاجتماعي.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا لمشاركة تجربتها في محاربة تبعات الأزمة مع الشركاء في المنطقة.