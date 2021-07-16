الخارجية الروسية: منح روسيا صفة مراقب في حركة عدم الانحياز

موسكو-سانا

أكدت روسيا أهمية الدور المتنامي لحركة عدم الانحياز للتغلب على التحديات والتهديدات المعاصرة لافتة إلى التجربة الغنية للتعاون بين روسيا والحركة على منصة الأمم المتحدة.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الذي شارك في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد مؤخراً عبر تقنية الإنترنت برئاسة أذربيجان أشار في كلمة له إلى أنه على خلفية ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب أصبحت مبادئ باندونغ لحركة عدم الانحياز التي تمت صياغتها في عام 1955 أكثر أهمية بما في ذلك الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام المساواة بين الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

ولفت البيان إلى أنه تقرر خلال المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز منح روسيا صفة مراقب فيها.