الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على جرائمه

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في القدس المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين يقوض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكدة ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته الذي يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه.

وشددت الخارجية على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي ليدرك أن بياناته ومواقفه المناهضة للاستيطان ولجرائم الاحتلال الإسرائيلي ليست كافية ويجب تحويل أقواله إلى أفعال عبر إجراءات وتدابير لوقف هذه الجرائم.