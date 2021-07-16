مقتل صحفي برويترز أثناء تغطية اشتباك بين القوات الأفغانية وطالبان

كابول-سانا

قتل صحفي في وكالة رويترز خلال تغطيته اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان قرب معبر حدودي مع باكستان اليوم.

وقال مسؤول عسكري أفغاني للوكالة: “إن قوات أفغانية خاصة كانت تقاتل لاستعادة منطقة سبين بولداك عندما قتل الصحفي دانيش صديقي وضابط أفغاني كبير أثناء اشتباك مع مسلحي طالبان”.

وانضم صديقي بصفته صحفياً للقوات الأفغانية الخاصة المتمركزة في ولاية قندهار جنوب البلاد هذا الأسبوع وكان يعد تقارير عن الاشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان.

وأشارت الوكالة إلى أن صديقي أبلغ في وقت سابق اليوم عن إصابته بجروح ناجمة عن شظية أثناء تغطيته الاشتباك.