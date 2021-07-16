نهر البارد في حماة

الجمعة / 16 / 07 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مجلس الشعب يدين الحصار الجائر المفروض على كوبا
2021-07-15
المقداد يؤكد لوفد إيراني عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
2021-07-15
مباحثات سورية أردنية لتبسيط إجراءات التبادل التجاري بين البلدين
2021-07-15
فريق من القامشلي يشارك بالمسابقة العالمية للحساب الذهني في مصر
2021-07-15
السفير البريطاني الأسبق بدمشق: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة سياسية بيد الغرب
2021-07-15
صحفي سلوفاكي: القوات الأمريكية الموجودة في سورية قطاع طرق
2021-07-15
وفد عراقي يصل إلى دمشق… الوزير الحمداني: توحيد المواقف لاستحصال الحقوق المائية لسورية والعراق
2021-07-14
محليات
أنشطة متنوعة في مخيمات شبيبية تربوية في المحافظات
2021-07-16
هيكل تنظيمي جديد لوزارة الأشغال العامة والإسكان.. إضافة مديرية القياس والجودة
2021-07-16
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في عدد من المناطق
2021-07-16
اتفاق سوري عراقي على التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وإمكانية إقامة مشاريع علمية مشتركة
2021-07-15
ترخيص 5 مواقع عمل سياحي (مكاتب سياحة وسفر) في ريف دمشق
2021-07-15
هيئة التميز والإبداع تعلن شروط وموعد التقدم إلى المركز الوطني للمتميزين
2021-07-15
المهندس عرنوس لوزير الموارد المائية العراقي: التنسيق للحصول على حقوق البلدين من مياه دجلة والفرات
2021-07-15
رياضة
اختفاء رباع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد
2021-07-16
أمريكا وكندا إلى ربع نهائي الكأس الذهبية
2021-07-16
بسبب كورونا.. إلغاء مباراة ودية بين أمريكا وأستراليا بكرة السلة
2021-07-16
هاريسون يفوز على راونيتش في أكبر مفاجآت بطولة أمريكا المفتوحة
2021-07-16
كومان يحدد مصير غريزمان
2021-07-16
أزارينكا تنسحب من أولمبياد طوكيو
2021-07-15
ويست هام يسعى لضم لينغارد من نادي مانشستر يونايتد
2021-07-15
اقتصاد
أسعار النفط تهوي في ظل ترقب المستثمرين لإمداد جديد
2021-07-16
تراجع أسعار الذهب
2021-07-16
افتتاح صالة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية في تل سلحب بريف حماة الغربي
2021-07-15
الشركة العامة للأحذية: إجراءات جديدة لزيادة الإنتاج والمبيعات وعقود بقيمة 12 مليار ليرة
2021-07-15
أكثر من 20.13 مليار ليرة إيرادات فرع دمشق للتأمينات الاجتماعية خلال 6 أشهر
2021-07-15
انتهاء عمليات قلع بذار البطاطا ضمن المشروع الوطني بحماة
2021-07-15
صالات السورية للتجارة والمخابز مستمرة بالعمل خلال عطلة العيد
2021-07-15
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الاحتلال الأمريكي يُخرج 70 آلية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية
الصحة: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات ووفاة حالة
مجلس الشعب يدين الحصار الجائر المفروض على كوبا
المقداد يؤكد لوفد إيراني عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
المقداد: نحذر من التبعات اللاإنسانية لانقطاع المياه عن مناطق واسعة من سورية والعراق
التعليم العالي تحدد أيام العطلة والدوام في الجامعات خلال الأيام العشرة القادمة
ملعب القويسمة الأردني الأرض الافتراضية لمنتخبنا في الدور الحاسم للتصفيات المونديالية لكرة القدم
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين من بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور
تعطيل الجهات العامة من 18 ولغاية 22 الجاري بمناسبة عيد الأضحى
مخطط جديد للاحتلال لإقامة 510 وحدات استيطانية في بيت لحم
نهر البارد في حماة
2021-07-16
2021-07-16
sally
سابق
اختفاء رباع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد
التالي
(بصمات مبدعة) سعد الله ونوس الأديب المسرحي الذي ظل محكوماً بالأمل
انظر ايضاً
أطماع خطيرة- بقلم: منهل إبراهيم
الغرور حالة مسيطرة على رأس النظام التركي.. وهو غرور لا ريب سيؤذي صاحبه أردوغان أكثر …
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved