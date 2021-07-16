الشيوعي التركي: أردوغان دائماً في خدمة الإمبريالية

أنقرة-سانا

أكد كمال آوكيان الأمين العام للحزب الشيوعي التركي أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تخدم المخططات الامبريالية على الدوام لافتاً إلى أنه يقوم بتنفيذ تعليمات وأوامر الإدارات الأمريكية.

وقال آوكيان لموقع صول اليسار: كان أردوغان ومنذ ما يسمى “الربيع العربي” وما زال في خدمة المخططات الإمبريالية والصهيونية التي أرادت تدمير سورية ولبنان والعراق وليبيا واليمن حتى يتسنى لأمريكا والدول الاستعمارية التحكم بالمنطقة بسهولة ونهب ثرواتها الطبيعية”.

وأضاف اوكيان: أردوغان تدخل بشكل خطير في سورية وقدم كل أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية التي قتلت ودمرت وشردت ملايين السوريين والعراقيين واليمنيين والليبيين خدمة لـ “إسرائيل” في الوقت الذي تعيش فيه تركيا أخطر أزماتها بسبب سياسات أردوغان الخارجية والداخلية حيث الفساد والنهب والسرقة التي اوصلت تركيا إلى حافة الدمار بسبب البطالة والفقر والجوع.