الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في عدد من المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية بينما تكون جنوبية غربية معتدلة في المنطقة الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..