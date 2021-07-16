بسبب كورونا.. إلغاء مباراة ودية بين أمريكا وأستراليا بكرة السلة

واشنطن-سانا

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة السلة الغاء المباراة الودية مع أستراليا التي كان من المقرر إقامتها اليوم بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخب بعد تأكد اصابة برادلي بيل لاعب واشنطن ويزاردز “بكوفيد19”.

وكتب الاتحاد الأمريكي في حسابه على تويتر الليلة الماضية.. بدافع الحذر الشديد تم إلغاء المباراة الودية بين المنتخب الأمريكي ونظيره الأسترالي.

وانتهت آمال بيل بالمشاركة في الأولمبياد بعد إعلان الاتحاد الأمريكي غيابه عن البطولة عقب دخوله بروتوكول مكافحة كورونا خلال معسكر الفريق في لاس فيغاس.

وينطلق أولمبياد طوكيو نهاية الأسبوع المقبل.