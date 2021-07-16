81 قتيلاً و1300 مفقود جراء الفيضانات غرب ألمانيا

برلين-سانا

لقي 81 شخصاً مصرعهم واعتبر 1300 في عداد المفقودين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تجتاح غرب ألمانيا.

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن متحدث باسم الشرطة في كوبلنز قوله اليوم: هناك مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.. لافتاً إلى مصرع 50 شخصاً في ولاية راينلاند بالاتينات و31 في ولاية شمال الراين فيستفاليا فيما لا يزال 1300 شخص في عداد المفقودين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 58 شخصا على الأقل جراء الفيضانات التي تضرب غرب ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الألمانية للمدن والبلدات غيرد لاندسبرغ: “وفقا لنمط الاضرر فان خسائر الفيضانات تقدر بمليارات اليوروهات”.

في سياق متصل يواصل عمال الإنقاذ عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين فيما نشر الجيش الألماني 900 جندي في مناطق الكوارث لتقديم الدعم.

وأدى استمرار هطول الأمطار في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار ومن المتوقع أن يصل نهر الراين إلى أعلى مستوى مرتفع للمياه ما أدى إلى فرض قيود على الشحن.