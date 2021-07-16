قطع طرقات بمناطق لبنانية.. وإصابة 7 أشخاص بجروح خلال أعمال شغب

بيروت-سانا

أصيب سبعة أشخاص بجروح خلال أعمال شغب وقعت مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت فيما قام متظاهرون بقطع العديد من الطرقات في عدد من مناطق لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن متظاهرين حاولوا قطع الطريق في منطقة الكولا ببيروت ورشقوا عناصر الجيش بالحجارة عندما حاولوا فتح الطريق فيما أشارت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني إلى نقل سبعة مصابين إلى المستشفى.

كما قطع متظاهرون العديد من الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية ومنها تقاطع ايليا في مدينة صيدا وطريق الشويفات إضافة إلى طرق خلدة والناعمة وبرجا باتجاه الجنوب والطريق الدولية البحرية في عكار شمال لبنان وطريق الضنية طرابلس والطريق الدولية عند دوار بلدة دورس قرب مدخل بعلبك الجنوبي وأوتوستراد خلدة وطريق المنية العبدة الدولية.

وكان سعد الحريري المكلف تشكيل حكومة جديدة في لبنان أعلن بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون بوقت سابق اليوم اعتذاره عن تشكيل الحكومة ورفضه لكل التعديلات التي طلبها رئيس الجمهورية فسارع أنصار الحريري إلى النزول للشوارع في العديد من المدن وقاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والحجارة وسط توالي الدعوات عبر مكبرات الصوت للنزول إلى شوارع بيروت وطرابلس وصيدا.

واعتدى أنصار الحريري على عناصر الجيش الذي حاول فتح الطرق أمام المواطنين بينما استقدمت وحدات الجيش المزيد من الآليات إلى محاور المظاهرات.