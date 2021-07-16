القوات العراقية تقضي على متزعم في تنظيم (داعش) الإرهابي

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية في كركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة “واع” للأنباء عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان إنه “استناداً لمعلومات استخبارية عن تواجد عدد من الإرهابيين في منطقة (الرشاد) بوادي كرحة غازان في محافظة كركوك قامت القوات الأمنية والشرطة الاتحادية بعملية أمنية استباقية مباغتة وداهمت الموقع حيث تمكنت من قتل الإرهابي المكنى (أبو خطاب) متزعم جماعة من تنظيم داعش وإصابة آخر مازال البحث جارياً عنه”.

وكانت القوات العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على 8 إرهابيين من تنظيم “داعش” في كركوك شمال البلاد.