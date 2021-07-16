أزارينكا تنسحب من أولمبياد طوكيو

طوكيو-سانا

أعلنت لاعبة التنس البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المتوجة بذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012 الانسحاب من أولمبياد طوكيو.

وأشارت أزارينكا في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار انسحابها جاء بسبب المصاعب التي تواجهها نتيجة جائحة كورونا مشيرة إلى أنها تتطلع بفارغ الصبر لتمثيل بيلاروسيا في أولمبياد 2024 في باريس.

وانضمت أزارينكا إلى لائحة طويلة من نجوم التنس الذين قرروا عدم المشاركة في الأولمبياد والتي تضم السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال والنمساوي دومينيك تيم والأسترالي نيك كيريوس والكندي دنيس شابوفالوف والبلجيكي دافيد غوفين والنروجي كاسبر رودي بالنسبة للرجال والأميركية سيرينا وليامس والرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب مونيكا بويغ وانجليك كيربر بالنسبة للسيدات.