الولايات المتحدة تشهد أسوأ موسم حرائق غابات منذ 10 سنوات

واشنطن-سانا

تشهد الولايات المتحدة أسوأ موسم لحرائق الغابات منذ عشر سنوات مع اندلاع أكثر من 70 حريقاً كبيراً في جميع أنحاء البلاد وخصوصاً ولاية كاليفورنيا.

وذكرت شبكة “سي ان ان” الإخبارية أن مركز مكافحة الحرائق الوطني الامريكي أحصى 71 حريقاً كبيراً مشتعلاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة أحرقت 339678 فداناً في جميع أنحاء البلاد.

وأشار المركز إلى “رفع التأهب الوطني إلى المستوى الخامس بسبب نشاط حرائق كبيرة في مناطق جغرافية متعددة”.

واحترق ما يقرب من 300 ألف فدان في ولاية أوريغون وهي أكثر الولايات تضرراً في حين كان لدى ولاية ايداهو أكبر عدد من الحرائق المشتعلة بلغت 17 حريقاً.