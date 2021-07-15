قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف أكبر وأقدم مقبرة كنعانية جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم جنوب بيت لحم بالضفة الغربية وجرفت أكبر وأقدم مقبرة كنعانية.

وذكرت وكالة وفا للأنباء أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات بلدة الخضر وجرفت أكبر وأقدم مقبرة كنعانية في فلسطين المحتلة في مخطط لتوسيع شارع استيطاني مقام على أراضي الفلسطينيين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم أن انتهاكات قوات الاحتلال وتجريف المقبرة تعد اعتداء سافراً على الآثار الفلسطينية حسب القانون الدولي وتندرج ضمن جرائم الحرب بحق التاريخ والشعب الفلسطيني.

وتجرف قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر أراضي الفلسطينيين بين مدينتي بيت لحم والخليل بغية توسيع شارع استيطاني ما سيؤدي إلى الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية للفلسطينيين.