يوتيوب تضيف ثلاث ميزات للبث المباشر من تويتش

واشنطن-سانا

أعلنت منصة “يوتيوب” لخدمة البث المباشر التابعة لشركة غوغل عن استفادتها من ثلاث ميزات متوفرة في منصة “تويتش” للبث المرئي التابعة لشركة امازون لمساعدة مستخدمي البث المباشر على التفاعل مع المجتمع.

ووفق الموقع الرسمي للشركة فإن الميزات الجديدة ستضمن للمستخدمين التحكم بعدد الأشخاص المشاركين بالدردشة وتحديد الفترة الزمنية للبث وإضافة مقاطع تساعد في جذب أشخاص جدد مع إمكانية إنشاء استطلاعات للرأي واستبيانات لمعرفة ما يريد المستخدمون مشاهدته.

ويتيح التطبيق الجديد حذف أي تعليقات ورسائل نصية غير مرغوب بها من قبل المستخدمين أثناء البث المرئي والمباشر إضافة إلى إنشاء وبث مقاطع فيديو وألعاب.