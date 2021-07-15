الأمين العام للأمم المتحدة يعين مبعوثاً جديداً له إلى اليمن

نيويورك-سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم تعيين الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ مبعوثاً جديداً إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها اليوم إنه من المقرر أن يتم قريباً تعيين المبعوث الجديد لليمن رسمياً.

وسبق للمبعوث الجديد أن شغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن.

وكان المبعوث السابق غريفيث كشف الشهر الماضي لمجلس الأمن الدولي أن جهوده لإنهاء العدوان في اليمن “باءت بالفشل” بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.

يشار إلى أن العدوان السعودي المتواصل على اليمن تسبب بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية في البلاد الأمر الذي جعل أكثر من ثلثي سكان اليمن يواجهون مخاطر متزايدة من الأوبئة والمجاعة ما أدى إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم وفق منظمات أممية عدة.