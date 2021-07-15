التعليم العالي تحدد موعد بدء قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية

دمشق–سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم موعد بدء قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية “الدورة الامتحانية الثانية لعام 2021” في مديرية تعادل الشهادات بالإدارة المركزية اعتباراً من يوم الأربعاء 28-7-2021 ولغاية يوم الخميس 12-8-2021.

ويشمل إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه حملة شهادات الإجازة في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حملة شهادات الإجازة والقبالة والتمريض والتقانات الحيوية وتخصص السمع والنطق والطب البيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم إلى هذه الدورة إلى مراجعة مركز القياس والتقويم لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة الموقع الإلكتروني للمركز.

وتجري وزارة التعليم العالي امتحاناً تقويمياً وطنياً لمعادلة الشهادات غير السورية بناءً على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية وشروط الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.

هيلانة هندي