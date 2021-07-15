اتفاق سوري عراقي على التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وإمكانية إقامة مشاريع علمية مشتركة

دمشق-سانا

ناقش الجانبان السوري والعراقي في وزارتي الموارد المائية في البلدين القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الواقع المائي في ظل الظروف الراهنة وتخفيض الواردات في نهري دجلة والفرات من قبل النظام التركي والتغيرات المناخية التي تتعرض لها المنطقة.

كما تطرق الجانبان خلال الاجتماعات الفنية التي عقدت اليوم في فندق داماروز برئاسة الوزيرين الدكتور تمام رعد والمهندس مهدي رشيد الحمداني إلى مناقشة آخر مستجدات الواقع المائي وسبل وآليات تبادل البيانات والمعلومات بين الوزارتين وتفعيل آلية القياس المشترك لتصاريف نهر الفرات وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.

واتفق الجانبان على التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وسبل التكيف معها وإمكانية إقامة مشاريع علمية مشتركة في هذا المجال وتكثيف الاجتماعات المشتركة على المستويين الوزاري والفني سواء حضورياً أو افتراضياً.

وكان الوزير الحمداني وصل مساء أمس إلى دمشق يرافقه وفد يضم عدداً من المديرين والفنيين في وزارة الموارد المائية العراقية.

على عجيب – لؤي حسامو