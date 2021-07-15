عفريت الغبار يظهر في ضواحي موسكو

موسكو-سانا

شاهد سكان بلدة ميتيشي بضواحي موسكو اليوم ظاهرة طبيعية غير عادية وسط السماء الصافية اعتقد البعض أنها إعصار أو زوبعة غبارية.

وقال يفغيني تيشكوفيتس الخبير في مركز “فوبوس” للأرصاد الجوية في حديث لصحفية “كومسومولسكايا برافدا”: “إن ما حدث عبارة عن عفريت الغبار” موضحاً أن ذلك دوامة قوية جيدة التكوين وقصيرة العمر نسبياً يتراوح عرضها في حدود نصف متر في الجذع ويبلغ ارتفاعها حوالي 10-20 متراً.

وأضاف تيشكوفيتس: إن عفاريت الغبار عادة ليست ضارة فهي ليست إعصاراً قمعياً رغم الخلط بينهما في أحيان كثيرة ولا تشكل خطراً على الناس إلا في حالات نادرة عندما يكون عفريت الغبار قادراً على اقتلاع عمود خرساني كأنه عود ثقاب ورميه جانباً لمسافة عدة أمتار.

وأشار تيشكوفيتس إلى أن الظروف المؤدية لتشكل عفريت الغبار تتمثل بارتفاع درجة الحرارة بشكل جنوني ووجود سطوح ساخنة في حالة ميتيشي هي أسفلت وخرسان إضافة إلى رياح خفيفة.

ووفق تيشكوفيتس فإن هذه الظاهرة يمكن مشاهدتها عادة في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وهي نادرة جداً في منطقة موسكو التي قليلاً ما تتجاوز حرارة الجو فيها 30 درجة كما كان عليه الأمر خلال الأيام الأخيرة.

وشهدت موسكو ومقاطعتها في وقت لاحق اليوم أمطاراً غزيرة طال انتظارها خففت من حدة الحرارة.