مباحثات سورية أردنية لتبسيط إجراءات النقل والتبادل التجاري بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع رئيس غرفة تجارة الأردن نائل رجا الكباريتي إجراءات التبادل التجاري وحركة نقل الركاب والبضائع وسير الشاحنات والترانزيت بين سورية والأردن ودور رجال الأعمال وأعضاء غرف التجارة في تطوير وتفعيل العلاقات والاتفاقيات بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى ضرورة تسهيل حركة الشاحنات والبرادات وتجنب وقوفها الطويل في المعابر لما يتسبب ذلك بخسائر للجميع وإزالة العوائق والصعوبات التي تواجه عملها إضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالأجور والرسوم وآليات تنشيط المنطقة الحرة السورية الأردنية والمرونة في تفريغ البضائع بين الجانبين.

وأكد الوزير خزيم حرص سورية على تقديم مختلف أشكال الدعم في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصلحة الشعبين وخاصة ما يتعلق بالربط مع الموانئ السورية والترانزيت وإعادة حركة النقل الجوي موضحاً أهمية استمرار التواصل واللقاءات بين رجال الأعمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يسهم في تغطية احتياجات الأسواق من مختلف السلع والمواد.

بدوره شدد الكباريتي على أن تنشيط قطاع النقل بين البلدين يعد رافعة اقتصادية تعود بالمنفعة على شعبيهما منوها بالعلاقات القائمة بين اتحاد غرف التجارة وحرص رجال الأعمال الأردنيين على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب السوري ورغبتهم في إقامة مشاريع استثمارية وحل الصعوبات التي تواجه حركة النقل بمختلف أنماطها.

حضر اللقاء معاونا وزير النقل لشؤون النقل البري والجوي ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق وعدد من المديرين المعنيين بالوزارة.

غصوب عبود