صحة درعا تشكل فريق تقص وبائي لرصد الحالات المرضية خلال عطلة عيد الأضحى

درعا-سانا

شكلت مديرية صحة درعا فريق تقص وبائي مهمته رصد الحالات المرضية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكر مدير الصحة الدكتور أشرف برمو في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفريق سيعمل على متابعة الحالات المرضية المحالة إلى المشافي وأخذ عينات من الحالات المشتبهة ومراقبة المطاعم والفنادق والمقاهي ومصانع الأغذية والاستراحات على الطرق العامة للتأكد من توافر الشروط الصحية وسلامة العاملين وحملهم البطاقات الصحية اللازمة وتقيدهم بالقواعد الصحية إضافة إلى منع الباعة الجوالين من تقديم المشروبات غير المصنعة آلياً وتقديم الخضار الملوثة وغير الناضجة ومراقبة مياه الشرب يومياً للتأكد من وجود الكلور وأخذ عينات للفحص الجرثومي عند الاشتباه بوجود تلوث.

وأضاف أن المديرية عممت على المشافي العامة والمناطق الصحية إعداد جداول مناوبات لكل الأقسام على مدار الساعة بما يحقق تغطية كل الحالات والتسممات والحوادث العادية والطارئة بالخدمات الطبية اللازمة وتوفير متطلبات الإسعاف من تجهيزات وأدوية والتأكد من جاهزية المشافي بشكل عام وخاصة أقسام الداخلية المعدة لاستقبال المصابين بالأمراض التنفسية والمعوية والأمراض الأخرى وقسم الإسعاف والطوارئ مع تسمية العناصر المكلفة العمل مع توفير الأدوية النوعية والإسعافية والعلاجية وسيارات منظومة الإسعاف السريع.

وأكدت المديرية على الأطفال عدم استعمال الألعاب المؤذية والمفرقعات والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية نظراً لخطورتها على الصحة العامة ومنع تداولها وبيعها ومنع ركوب الخيل والشاحنات والأراجيح الخطرة وكذلك اللعب في الشوارع والساحات العامة تجنبا لأي طارئ.