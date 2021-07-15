الدكتور أحمد دهمان.. مسيرة علمية وبحثية في النقد والبلاغة وواقع اللغة العربية

حمص-سانا
سعى الدكتور أحمد دهمان خلال مسيرته العلمية التي بدأها منذ عام 1971 بعد نيله الإجازة باللغة العربية من جامعة دمشق إلى أن يقدم ما يغني الأدب العربي والنقد الأدبي من خلال بحثه في الشعر عبر مختلف العصور منتجا خلال مسيرته البحثية 13 كتابا يدرس معظمها في جامعات عربية.
دهمان وهو مواليد حماة 1948 نال درجة الماجستير في اللغة العربية عام 1975 بتقدير ممتاز من جامعة الاسكندرية في مصر ثم حصل على الدكتوراه في الآداب عام 1979 من الجامعة ذاتها بمرتبة الشرف وألف 13 كتابا تتناول النقد الأدبي القديم والأدب العباسي والبلاغة وطرائق تدريس اللغة العربية وشارك في تأليف قسم آخر مع عدد من الاختصاصيين.
كما شارك دهمان بمناقشة وتقويم نحو 180 بحثا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في جامعات سورية وعربية باختصاصات الأدب والنقد والبلاغة والدراسات الإسلامية واللغوية.
وبالتوقف على نتاجه العلمي الخاص أوضح دهمان أن أول كتبه هو “شعر ابي نواس في ضوء النقد القديم والحديث” حيث حاول من خلال قصائد هذا الشاعر العباسي ومسيرة حياته أن يصل إلى نتيجة أنه أكمل نموذجا للحداثة في المورث الشعري العربي مبينا أن هذا الكتاب يدرس في جامعات سورية.
ومن كتبه أيضا “النقد العربي القديم قضايا وإعلام” حيث حاول فيه النظر إلى النقد القديم بمنظور نقدي معاصر بهدف إبراز أصالة هذا النقد والتأكيد على أن القدماء يمتلكون حسا نقديا يمكن أن يكون قريبا جدا من النقد المعاصر مشيرا في هذا الصدد إلى كتابه “مبادئ النقد ونظرية الأدب”.
ويرى دهمان أن الكتاب الأهم في مسيرته العلمية هو “الصورة البلاغية لدى عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا” والذي أصبح مرجعا لطلاب الدراسات العليا في سورية ودول عربية وتحدث فيه عن مفهوم الصورة الشعرية والفرق بين الصورة الأدبية والفنية والبلاغية وطبيعة الصورة وأنواعها موضحا أن أهمية الكتاب تنبع من قلة البحوث في موضوع الصورة حيث يعد ثالث بحث أعد على مستوى الوطن العربي في هذا المجال.
ومن كتبه أيضا “الاتجاه الواقعي الشعبي في الشعر العباسي” و”ابن عنين الأنصاري”و”عبيد الله بن الحر الجعفي بين آلام الندم ونشوة الفروسية” و”طرائق تدريس اللغة العربية” و”البلاغة العربية البيان والبديع” وغيرها من كتب اللغة العربية لغير المختصين بالاشتراك مع عدد الاختصاصيين.
دهمان الذي وضع عددا كبيرا من البحوث والدراسات النقدية والبلاغية التي نشرت في مجلات علمية محكمة يشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية في المحافظة ورئيس اللجنة في جامعة البعث وهو مدرس في جامعة البعث وعدد من الجامعات الخاصة السورية.
هنادي ديوب