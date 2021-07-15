الدكتور أحمد دهمان.. مسيرة علمية وبحثية في النقد والبلاغة وواقع اللغة العربية

‏حمص-سانا

سعى الدكتور أحمد دهمان خلال مسيرته العلمية التي بدأها منذ ‏عام 1971 بعد نيله الإجازة باللغة العربية من جامعة دمشق إلى أن يقدم ما يغني ‏الأدب العربي والنقد الأدبي من خلال بحثه في الشعر عبر مختلف العصور منتجا ‏خلال مسيرته البحثية 13 كتابا يدرس معظمها في جامعات عربية.

دهمان وهو مواليد حماة 1948 نال درجة الماجستير في اللغة العربية عام 1975 بتقدير ‏ممتاز من جامعة الاسكندرية في مصر ثم حصل على الدكتوراه في الآداب عام 1979 من ‏الجامعة ذاتها بمرتبة الشرف وألف 13 كتابا تتناول النقد الأدبي القديم والأدب العباسي والبلاغة ‏وطرائق تدريس اللغة العربية وشارك في تأليف قسم آخر مع عدد من الاختصاصيين.

كما ‏شارك دهمان بمناقشة وتقويم نحو 180 بحثا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في جامعات ‏سورية وعربية باختصاصات الأدب والنقد والبلاغة والدراسات الإسلامية ‏واللغوية.‏

وبالتوقف على نتاجه العلمي الخاص أوضح دهمان أن أول كتبه هو “شعر ابي نواس في ‏ضوء النقد القديم والحديث” حيث حاول من خلال قصائد هذا الشاعر العباسي ومسيرة حياته أن يصل إلى نتيجة أنه أكمل نموذجا للحداثة في ‏المورث الشعري العربي مبينا أن هذا الكتاب يدرس في جامعات سورية.

ومن كتبه أيضا “النقد العربي القديم قضايا وإعلام” حيث حاول فيه النظر إلى النقد القديم ‏بمنظور نقدي معاصر بهدف إبراز أصالة هذا النقد والتأكيد على أن القدماء يمتلكون حسا ‏نقديا يمكن أن يكون قريبا جدا من النقد المعاصر مشيرا في هذا الصدد إلى كتابه “مبادئ النقد ‏ونظرية الأدب”.

ويرى دهمان أن الكتاب الأهم في مسيرته العلمية هو “الصورة البلاغية لدى عبد القاهر الجرجاني منهجا و‏تطبيقا” والذي أصبح مرجعا لطلاب الدراسات العليا في سورية ودول عربية و‏تحدث فيه عن مفهوم الصورة الشعرية والفرق بين الصورة الأدبية والفنية والبلاغية وطبيعة ‏الصورة وأنواعها موضحا أن أهمية الكتاب تنبع من قلة البحوث في موضوع الصورة حيث يعد ‏ثالث بحث أعد على مستوى الوطن العربي في هذا المجال.

ومن كتبه أيضا “الاتجاه الواقعي الشعبي في الشعر العباسي” و”ابن عنين الأنصاري”و”عبيد ‏الله بن الحر الجعفي بين آلام الندم ونشوة الفروسية” و”طرائق تدريس اللغة العربية” و”البلاغة ‏العربية البيان والبديع” وغيرها من كتب اللغة العربية لغير المختصين بالاشتراك مع عدد ‏الاختصاصيين.

دهمان الذي وضع عددا كبيرا من البحوث والدراسات ‏النقدية والبلاغية التي نشرت في مجلات علمية محكمة يشغل حاليا منصب نائب رئيس لجنة تمكين اللغة العربية في المحافظة ورئيس ‏اللجنة في جامعة البعث وهو مدرس في جامعة البعث وعدد من الجامعات الخاصة السورية.

هنادي ديوب