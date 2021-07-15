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الحريري يقدم اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة في لبنان

2021-07-15

بيروت-سانا

قدم سعد الحريري المكلف تشكيل حكومة جديدة في لبنان اعتذاره اليوم عن عدم تأليف الحكومة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الحريري قوله بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا “أجرينا مشاورات في موضوع الحكومة وبعد مناقشات قدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة”.

وكان الرئيس عون كلف رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة في الـ 22 من تشرين الأول الماضي.

ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية عاصفة أدت إلى استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ومن ثم اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل حكومة جديدة.

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