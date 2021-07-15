المهندس عرنوس لوزير الموارد المائية العراقي: التنسيق للحصول على حقوق البلدين من مياه دجلة والفرات

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني والوفد المرافق التعاون بين البلدين في مجالات المياه والموارد المائية وتوحيد موقفهما في المحافل الدولية للحفاظ على حقوقهما المائية من نهري الفرات ودجلة وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز العمل المشترك ورفع درجات التنسيق على مختلف المستويات للحصول على حقوق البلدين من مياه نهري دجلة والفرات وتحقيق تقاسم عادل للمياه بين دولة المنبع ودولتي المصب وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى التنسيق المشترك في سبيل تحقيق الأمن المائي في البلدين والسعي لإقامة مشاريع مشتركة بين الجهات المعنية لدى البلدين وتشكيل لجان فنية تضمن تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات إضافة إلى التعاون لتحديث إدارة منظومات المياه واستثمارها بالطرق المثلى وخصوصاً في ظل التغيرات المناخية وانخفاض معدل الهطولات المطرية.

من جهته أكد الوزير الحمداني ضرورة توحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه موضوع المياه وأن عدم مراعاة دولة المنبع لنهري الفرات ودجلة لاحتياجات العراق وسورية من المياه أمر غير مقبول مشيراً إلى أنه من الضروري حصول دولتي المصب على حقوقهما من المياه وفق القوانين الدولية.

وأكد الجانبان ضرورة العمل المشترك في المحافل الدولية لإلزام الجانب التركي الالتزام بالقوانين الدولية ذات الصلة بتقاسم مياه الأنهار بين دول المنبع ودول المصب كذلك توسيع مجالات التعاون بين البلدين وخصوصاً في مجالات النقل البري وزيادة التبادل التجاري وتفعيل مقايضة السلع والمواد التي تحتاجها أسواق البلدين.

حضر اللقاء وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر.