أكثر من 20.13 مليار ليرة إيرادات فرع دمشق للتأمينات الاجتماعية خلال 6 أشهر

دمشق-سانا

تجاوزت ايرادات فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق خلال النصف الأول من العام الجاري 13ر20 مليار ليرة سورية.

وبلغ عدد العمال المشتركين بالتأمينات للفترة نفسها 6409 من القطاع العام و7441 عاملا في القطاع الخاص و559 في القطاع المشترك.

وبين مدير الفرع محمد فراس نبهان في تصريح لـ سانا أن إجمالي عدد العمال المسجلين في الفرع 307040 منهم 222284 في القطاع العام و78846 في القطاع الخاص و5910 عمال في القطاع المشترك.

ولفت نبهان إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري حتى نهاية حزيران توجيه 4703 إنذارات بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات واتخاذ 810 قرارات حجز كما قام المفتشون والمراقبون التامينيون خلال الفترة نفسها بـ 1017 زيارة تفتيشية للمنشآت تم خلالها تسجيل 2074 عاملا في التأمينات.

وأشار نبهان إلى أن مديونية الفرع المترتبة على القطاع العام حتى نهاية العام الماضي تجاوزت 375ر30 مليار ليرة بينما بلغت قيمة مديونية الفرع المترتبة على القطاع الخاص حتى نهاية حزيران الماضي أكثر من 327ر6 مليارات ليرة ومنح الفرع 36 قرضا للمتقاعدين بقيمة تجاوزت الـ 23 مليون ليرة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحول إصابات العمل المسجلة لدى الفرع بين نبهان أنها بلغت خلال الفترة نفسها 70 والقيمة التعويضية المصروفة أكثر من 19 مليون ليرة.

وبلغت قيمة المعاشات التي صرفها الفرع خلال النصف الأول من العام الجاري للمتقاعدين “معاش شيخوخة” أكثر من 39ر20 مليار ليرة بينما بلغت قيمة باقي أنواع المعاشات المصروفة أكثر من 111ر5 مليارات تتوزع بين معاش وفاة إصابة ومعاش وفاة طبيعية ومعاش عجز إصابة ومعاش عجز طبيعي.

وتجاوزت قيمة التعويضات المرافقة للمعاشات المصروفة “تعويض عائلي” الـ 201 مليون ليرة بينما بلغت قيمة تعويض الدفعة الواحدة أكثر من 655 مليونا.