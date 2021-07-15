ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين في النصف الأول من 2021

بكين-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت شينخوا عن الهيئة قولها “خلال الربع الأول من العام الجاري نما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي حيث أدت الطلبات المحلية والأجنبية القوية إلى التعافي من قاعدة منخفضة أوائل العام الماضي عندما تسبب كوفيد19 بتعطل ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.

وأشارت الهيئة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى أظهرت تحسناً مستمراً في جميع المجالات مع ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 15.9 بالمئة وزيادة مبيعات التجزئة بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول.