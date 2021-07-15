للمرة الثامنة.. الاحتلال يهدم خيام الفلسطينيين بخربة حمصة الفوقا

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية وهدمت الخيام التي أقامها الفلسطينيون للسكن بعد هدم الاحتلال منازلهم في تشرين الثاني الماضي لتهجيرهم وتوسيع عمليات الاستيطان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة وهدمت خيام الفلسطينيين للمرة الثانية هذا الشهر وللمرة الثامنة منذ هدم منازلهم.

وتؤكد وزارة الخارجية الفلسطينية أن عمليات الهدم والتهجير القسري انتهاك للقانون الدولي وتطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.