ملعب القويسمة الأردني الأرض الافتراضية لمنتخبنا في الدور الحاسم للتصفيات المونديالية لكرة القدم

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة القدم أن ملعب القويسمة في الأردن هو الأرض الافتراضية التي يلعب عليها منتخبنا الوطني الأول تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه استناداً لرغبة المدير الفني للمنتخب نزار محروس وبناءً على العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد السوري مع نظيره الأردني تقرر أن يكون ملعب القويسمة في الأردن أرضاً لمنتخبنا خلال الدور الحاسم من التصفيات المونديالية.

بدوره رحب الاتحاد الأردني لكرة القدم باستقبال مباريات منتخبنا ضمن الدور الحاسم مؤكداً استعداده لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لضمان إقامة مباريات المنتخب ضمن المجموعة الثانية بصورة مثالية.

يذكر أن المجموعة الثانية من التصفيات تضم إلى جانب منتخبنا كلاً من منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق ولبنان.