زاخاروفا: نرفض مزاعم المسؤولين الألمان حول تأثير قناة روسيا اليوم على الناخبين

موسكو-سانا

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا”عن رفض بلادها مزاعم بعض السياسيين الألمان حول قناة روسيا اليوم الروسية بنسختها الألمانية التي اعتبروها أداة للتأثير على الناخبين في ألمانيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في بيان إن مثل هذه المزاعم من قبل أعضاء القيادة العليا وحكومة ألمانيا مرفوضة وإن الاتهامات التي أطلقت ضد إحدى وسائل الإعلام الروسية ذات المهنية العالية والتي لها ملايين المتابعين حول العالم لا أساس لها مشيرة إلى أن المحاولات لتشويه سمعة صحفيي القناة الذين أغلبهم من المواطنين الألمان تتعارض مع التزامات ألمانيا بضمان حرية التعبير وتعددية الآراء المثبتة في عدد من الوثائق الدولية .

وأضافت زاخاروفا إن برلين من خلال مهاجمتها لوسائل الإعلام تقوض بشكل فظ قيم الديمقراطية التي تعلن ألمانيا تفعيلها أولوية لها بما في ذلك خارج حدودها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق اليوم أن قناة روسيا بنسختها الألمانية تتعرض لحرب إعلامية حقيقية ومن المستغرب والمحزن أن نرى كيف يتم انتهاك الحق الأصلي للألمان في حرية نشر وتلقي المعلومات.