أشكال أدبية متنوعة ضمن مهرجان في ثقافي أبو رمانة

دمشق- سانا

أقام المركز الثقافي العربي في أبو رمانة مهرجاناً شارك فيه عدد من الأدباء والكتاب بنصوص وأشكال أدبية مختلفة غلب عليها النزعة الذاتية والتعبير عما يجول في الذات بإحساس صادق وانفعال وجداني.

الباحث بكور العاروب الذي أدار المهرجان تحدث عن أهمية الثقافة ودورها في تنمية الإحساس الأخلاقي والارتقاء بالأشخاص لبناء مجتمع صحيح لافتاً إلى ضرورة المحبة في التعاون والعمل الثقافي والاهتمام بتقوية الانتماء.

وجاءت نصوص أكرم صالح الحسين النثرية في تكثيف وجداني وصل إلى مستوى الشعر والارتقاء برؤى الإنسان والعمل على رفع مكانة الإنسان واحترام كينونته ووجوده.

وألقت الأديبة مجدولين الجرماني نصوصاً عبرت فيها عن مشاعر المرأة وإحساسها الصادق بشكل عفوي وصورت التحولات الحياتية التي تعيشها المرأة خلال حياتها العاطفية والاجتماعية والإنسانية ثم خرجت في نهاية النصوص عن الالتزام باللغة العربية على حين بدأت نصوص رود مرزوق بأبيات شعرية من البحر الوافر ملتزمة باللغة والموسيقا والقافية والعاطفة الإنسانية ثم انتقلت بعدها إلى نصين اقتصرت فيهما على السجع لتعبر عن حب دمشق ومكانتها في وجدانها وارتقت نصوص الشاعر علي العقباني النثرية في تشكيلها الفني وحركة أحداثها وعاطفتها لتصل إلى لوحة فنية ملتزمة باللغة والرؤية الحديثة.

وفي نصوصها أظهرت الكاتبة بيداء الحمد بعض مكنوناتها الداخلية بأسلوب النثر خرجت عن اللغة في أكثر من مكان لكنها اهتمت بتوازن الموضوع مقتصرة على المباشرة في الطرح.

أما إيمان موصلي فارتقت في نصوصها النثرية إلى ومضات شعرية مكونة من ايحاءات عاطفية وخلجات نفسية ورؤى جديدة.

وختم الباحث بكور العاروب والشاعر أكرم الحسين المهرجان في محاورة أدبية عبرا فيها عن ضرورة ارتقاء المجتمع وحب الوطن.

محمد خالد الخضر