فرع الأمن الجنائي بدمشق يلقي القبض على عصابة تمتهن سرقة الكابلات الكهربائية

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على عصابة تمتهن سرقة الكابلات الكهربائية من المحولات ومداخل الأبنية في محلتي دمر ومشروع دمر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه من خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة الدقيقة تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من إلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية وهم المدعوون “محمد. أ” و”معتصم .س” و”مجد . ر” و”عبدالكريم. أ” و”ممدوح. أ” و”محمد خير . أ”.

وأضافت أنه تمت مصادرة منهم مقص حديدي كبير وأسلاك كهربائية محروقة وضبط بحوزة أحدهم قطعة نقدية مزورة من فئة المئة دولار أمريكي وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية نحاسية من شبكة الكهرباء العامة ومن المحولات الكهربائية وأسلاك كهربائية من مداخل الأبنية في محلتي “دمر ومشروع دمر”.

كما اعترفوا حسب البيان بتعاطيهم مادة الحشيش المخدر وسرقة مادة المازوت من المولدات كهربائية وقيامهم ببيع المسروقات لشخص يدعى “راقي.ع” الذي ألقي القبض عليه واعترف بشرائه مادة النحاس من السارقين ضمن محله المعد لشراء الخردة في حي “الورود” دون ترخيص والذي تم تحريه وضبط فيه أكياس تحتوي على كميات من الأسلاك النحاسية المحروقة وأكبال كهربائية مغلفة و21 غالوناً ممتلئاً بمادة البنزين حيث صودر منه مبلغ أربعة ملايين وتسعمئة وواحد وعشرين ألف ليرة سورية هو ثمن الكابلات النحاسية المسروقة كما ألقي القبض على المدعو “محمد غيث . ح ” مصدر القطعة النقدية المزورة والذي تبين أنه قام باستدانتها من شخص دون علمه بأنها مزورة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيداع المبالغ المصادرة لدى مصرف سورية المركزي أصولاً وسلمت الكابلات والأسلاك الكهربائية للشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.