رابطة الدوري الألماني: عودة الجماهير في 27 آب

برلين- سانا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السماح بإجراء خمسة تغييرات في الدرجتين الأولى والثانية واستقبال الجماهير ابتداءا من يوم 27 آب القادم.

وأعطى مجلس كرة القدم الحرية لمنظمي المسابقات للسماح للفرق باستخدام خمسة تغييرات في المباراة حتى نهاية 2022 وقررت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الألماني تفعيل الخيار وفق ما نقلت رويترز.

وأقيمت معظم مباريات الموسم الماضي دون جماهير بسبب وباء كوفيد19 ومنعت جماهير الفرق الزائرة.

وقالت الرابطة إن ثالث أيام المباريات اختير لعودة الجماهير مع تحديد خمسة بالمئة من التذاكر لجماهير الفرق الزائرة.

وأضافت:”بمجرد رفع القيود تماما ستعود الجماهير الزائرة تلقائيا لنسبة 10 بالمئة في كل مباراة”.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري في 13 آب حيث يلعب حامل اللقب بايرن ميونيخ خارج ملعبه ضد بروسيا مونشن غلادباخ.