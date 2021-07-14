بايرن ميونيخ يعير لاعبه فاين إلى غرويتر فورت الألماني

برلين-سانا

وافق نادي بايرن ميونيخ على خروج اللاعب أدريان فاين إلى نادي غرويتر فورت الألماني على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

ووفق الموقع الرسمي للنادي البافاري سيحصل لاعب خط الوسط على خبرة مع النادي الصاعد حديثا بعد خوضه فترات إعارة مع أيندهوفن الهولندي وفي دوري الدرجة الثانية مع ريغنسبورغ وهامبورغ.

من جانبه قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للفريق ” أدريان أظهر جودته في أيندهوفن وهامبورغ وريغنسبرغ وتطور بشكل جيد، يسعدنا أن تتاح له الآن فرصة اللعب في الدوري الألماني لصالح غرويتر فورت فهذا يدعمه”.

ويخوض البايرن بقيادة مدربه الجديد جوليان ناغلسمان أربع مواجهات ودية ضمن معسكره التحضيري لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2021-2022 يبدؤها أمام كولن في الـ 17 من تموز الجاري.

وانضم فاين 22 عاماً إلى بايرن ميونيخ في سن السابعة وتدرج في جميع فئات الفريق.