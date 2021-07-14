حركة طالبان تعلن سيطرتها على معبر حدودي رئيسي مع باكستان

كابول- سانا

أعلنت حركة طالبان اليوم سيطرتها على معبر رئيسي مع باكستان ومقر قيادته في منطقة سبين بولداك ويربط وش الأفغانية مع شامان الباكستانية.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة:”تم الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والمركبات” بينما أكد شهود عيان سقوط النقطة الحدودية بيد مسلحي الحركة ورفع علمها عليه أعقبها قرار الجانب الباكستاني بإغلاق وتعليق جميع الأنشطة على الجانب المقابل من الحدود واستدعاء قوات إضافية.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي إجلاء جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 أيلول القادم نزح عشرات آلالاف من المدنيين وسط تصاعد القتال الذي أعقب الإعلان الأمريكي ومنذ ذلك الحين ادعت طالبان بأنها سيطرت على ما يقرب من 200 منطقة.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحركة إنها استولت على معبرين حدوديين استراتيجيين بعد أيام فقط من مغادرة متسرعة للقوات الأمريكية المقاتلة من البلاد.