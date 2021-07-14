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البرتغال تتجاوز عتبة أربعة آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا

2021-07-14

لشبونة-سانا

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا متجاوزة عتبة أربعة آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ونقلت فرانس برس عن السلطات الصحية البرتغالية قولها في بيان سجلت البلاد 4153 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعد هذه أعلى حصيلة مسجلة منذ العاشر من شباط في حين بلغ عدد الوفيات 9 حالات بحسب تقرير الصحة البرتغالية.

من جهة أخرى هيمنت النسخة المتحورة دلتا التي تسببت بارتفاع أعداد الإصابات في البرتغال في الأسابيع الأخيرة على البلاد كافة.

وكانت البرتغال سجلت امس 2650 إصابة و 9 وفيات بالفيروس.

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