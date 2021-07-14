هيئة التميز والإبداع تدعو المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي للانضمام إلى عائلة الأولمبياد العلمي السوري لعام 2022

دمشق–سانا

دعت هيئة التميز والإبداع اليوم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي الحائزين علامة 2800 وما فوق والحاصلين في شهادة الإعدادية الشرعية على علامة 2620 فما فوق في المواد الكونية لإبراز تميزهم على مستوى سورية والعالم من خلال الانضمام إلى عائلة الأولمبياد العلمي السوري لعام 2022.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن للطلاب للراغبين الانضمام إلى الأولمبياد العلمي السوري في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية” من خلال ملء استمارة التسجيل الإلكترونية الموجودة على الرابط الوارد على صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وذلك اعتباراً من اليوم ولغاية الـ 30 من أيلول 2021.

ولفتت الهيئة إلى وضع رابط التسجيل الإلكتروني على صفحة نتيجة الطالب في موقع النتائج التابع لوزارة التربية إضافة لنشره عبر موقع وصفحة الهيئة وموقع وزارة التربية وحسابات مكاتب الأولمبياد العلمي السوري في المحافظات مبينة أنه لا يمكن التسجيل في الاستمارة لأكثر من مرة واحدة.

ويتضمن التسجيل وفق بيان الهيئة ملء رغبات الطالب بالاختصاصات المفضلة لديه من الأعلى للأدنى في أحد الاختصاصات التالية “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية وتثبيت رقم هاتف خليوي لاستلام رسالة تتضمن مكان وتاريخ الاختبار مع العلم أنه لا يمكن تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التسجيل بتاريخ 30-9-2021.

يذكر أن الهيئة اعتمدت آلية تسجيل جديدة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري منذ العام الماضي وهي إتاحة التسجيل الإلكتروني الفوري للمتفوقين عبر الرابط المذكور بعد أن كان التسجيل يتم عبر المدارس ومديريات التربية بالمحافظات مع بداية العام الدراسي لطلاب الصف العاشر.

هيلانه الهندي