تويتر تعترف بتوثيق عدد من الحسابات الوهمية المثيرة للاشتباه (عن طريق الخطأ)

واشنطن-سانا

اعترفت شركة تويتر بأنها وثقت “عن طرق الخطأ” عدداً من الحسابات الوهمية المثيرة للاشتباه وذلك بعد حدة التساؤلات التي أثيرت حول آلية التوثيق في المنصة.

ووفقاً لموقع “ديلي دوت” أوضحت الشركة أن بعض هذه الحسابات تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي حيث وضعت لها الصور الناشئة نفسها باستخدام الحاسوب وهي صور لأشخاص وحيوانات مؤكدة أنها قامت بتوثيقها دون قصد.

وقال ناطق باسم الشركة ” وافقنا عن طريق الخطأ على طلبات التوثيق لعدد صغير من الحسابات الوهمية ” مؤكداً أنه تم تعليقها بصفة دائمة بعد إزالة علامة التوثيق عنها وذلك بموجب سياسة التلاعب والازعاج الخاصة بالمنصة.

وكان عالم البيانات ” كونسبيرادور نورتينو” نشر سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر أشارت إلى وجود 6 حسابات وهمية تم توثيقها رغم أن إنشاءها تم قبل 26 يوماً فقط.